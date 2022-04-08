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Будем поддерживать усилия по расследованию: Байден об обстреле вокзала в Краматорске

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 21:31
Будем поддерживать усилия по расследованию: Байден об обстреле вокзала в Краматорске Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки высказался относительно сегодняшнего обстрела гражданских украинцев в Краматорске. Заявил, что США поддержат усилия по расследованию против военных преступлений России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Байдена.

Байден назвал коварный поступок России ужасным злодеянием против мирных жителей, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места.

"Мы продолжим оказывать помощь в обеспечении безопасности и поставках оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этого нападения, документируя действия России и привлекая ее к ответственности", - пишет Байден.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром российские оккупанты железнодорожный вокзал Краматорска. На момент ракетного удара на вокзале находилось почти 4 тысячи гражданских.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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