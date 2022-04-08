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Підтримуватимемо зусилля з розслідування: Байден про обстріл вокзалу в Краматорську

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П'ятниця 08 квітня 2022 21:31
Підтримуватимемо зусилля з розслідування: Байден про обстріл вокзалу в Краматорську Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки висловився щодо сьогоднішнього обстрілу цивільних українців в Краматорську. Заявив, що США підтримають зусилля з розслідування проти військових злочинів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.

Байден назвав підступний вчинок Росії жахливим злодіянням проти мирних жителів, які намагалися евакуюватися й дістатися безпечного місця.

"Ми продовжимо надавати допомогу у забезпеченні безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля щодо розслідування цього нападу, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", - пише Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вранці російські окупанти залізничний вокзал Краматорська. На момент ракетного удару на вокзалі перебувало майже 4 тисячі цивільних.

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