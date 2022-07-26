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У Зеленского рассказали о целях контроперации Украины в войне с Россией

Новина українською →
Киев, Вторник 26 июля 2022 13:52
У Зеленского рассказали о целях контроперации Украины в войне с Россией Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк изложил план украинской специальной военной контроперации, который станет ответом на российскую "спецоперацию" в Украине и "взятие Киева за три дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Специальная военная КОНТР-операция Украины обязательно достигнет своих целей", - уверен Подоляк.

Его план состоит из пяти пунктов. А именно:

1. Изгнание России из Украины.

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

3. Демилитаризация РФ.

4. Уничтожение репутации "империи зла".

5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих".

Как сообщалось, ранее Подоляк заявлял, что война, развязанная Россией, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.

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