У Зеленского рассказали о целях контроперации Украины в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк изложил план украинской специальной военной контроперации, который станет ответом на российскую "спецоперацию" в Украине и "взятие Киева за три дня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Специальная военная КОНТР-операция Украины обязательно достигнет своих целей", - уверен Подоляк.
Его план состоит из пяти пунктов. А именно:
1. Изгнание России из Украины.
2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
3. Демилитаризация РФ.
4. Уничтожение репутации "империи зла".
5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих".
Как сообщалось, ранее Подоляк заявлял, что война, развязанная Россией, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.
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