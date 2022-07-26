У Зеленского рассказали о целях контроперации Украины в войне с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк изложил план украинской специальной военной контроперации, который станет ответом на российскую "спецоперацию" в Украине и "взятие Киева за три дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих".

Его план состоит из пяти пунктов. А именно:

Как сообщалось, ранее Подоляк заявлял, что война, развязанная Россией, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.

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