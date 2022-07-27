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Будемо лікувати: Подоляк про заклик "глави парламенту" Криму захопити Миколаїв та Одесу

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Середа 27 липня 2022 17:32
Будемо лікувати: Подоляк про заклик "глави парламенту" Криму захопити Миколаїв та Одесу Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

"Голова парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимир Константинов закликає Росію розширити межі "операції" на Миколаїв та Одесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Поки що ще не спійманий і не засуджений колаборант Костантинов, який іменує себе в кримінальній ієрархії "главою парламенту" окупованого Криму, до жаху російського контингенту, який шукає шляхи відступу з Херсона, закликає Москву розширити географію спецоперації на Миколаїв і Одесу", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Костантинов відкрито пропонує стерти з землі кілька великих українських міст й добровільно фіксує власний намір скоєння кримінального правопорушення.

"Лікуватимемо, приводити до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом", - додає Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Подоляк розкрив цілі контроперації України в війні з Росією.

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