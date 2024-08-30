Буде важко, але цікаво. З ким зіграє "Динамо" в Лізі Європи і що треба знати про суперників

З ким зіграє "Динамо" в Лізі Європи

На вболівальників київського клубу чекає вісім надцікавих протистоянь.

Суперники "Динамо" в домашніх матчах:

"Лаціо"

"Ференцварош"

"Вікторія" Пльзень

РФШ

Суперники киян у виїзних іграх:

"Рома"

"Реал Сосьєдад"

"Галатасарай"

"Гоффенгайм"

Перші матчі групового раунду ЛЄ відбудуться 25-26 вересня. А детальний розклад поєдинків з датами та часом буде оприлюднено 31 серпня.

Чим цікаві суперники "Динамо"

З римським "Лаціо" кияни у єврокубках зустрічали чотири рази. Жодного разу українському клубу не пощастило перемогти італійців: тричі наші футболісти програли і одного разу зіграли в результативну нічию 2:2. Сталося це, до слова, саме у Лізі Європи, щоправда, на стадії 1/8 фіналу.

"Ференцварош" кияни обігрували двічі. Одна з найбільш пам'ятних перемог трапилася у 1975 році, коли "Динамо" розгромило угорців у фіналі Кубка володарів Кубків УЄФА.

У матчі з "Вікторією" кияни мають змогу помститися за "Кривбас" - саме криворізький клуб чехи вибили за сумою двох матчів у Третьому кваліфікаційному колі ЛЄ.

З латвійським РФШ "Динамо" зіграє вперше на офіційному рівні. Однак цього року, у лютому, кияни мінімально перемогли ризький клуб у контрольному поєдинку.

Поєдинок з "Ромою" буде одним з найцікавіших. По-перше, з римським клубом "Динамо" грало чотири рази у єврокубках. І всі матчі по своєму були пам'ятними для українських вболівальників. Особливо поєдинки групового етапу ЛЧ сезону 2003/2004, коли кияни двічі здолали римлян, в тому числі - завдяки технічній перемозі в гостях ("Ромі" була присуджена поразка через те, що фанати кинули запальничку в арбітра).

По-друге, за "Рому" виступає нападник збірної України Артем Довбик. Тому це протистояння набуде ще більшої інтриги.

З "Реалом Сосьєдад" кияни зустрінуться вперше в єврокубках. Не так давно іспанці були розкритиковані українськими клубами і вболівальниками за те, що підписали російського футболіста Арсена Захаряна, хоча у 2022-му іспанці брали участь у акції на підтримку нашої країни...

У 2022 році біло-сині грали проти багаторазового чемпіона Туреччини благодійний матч, і перемогли "Галатасарай" з рахунком 3:1.

З "Гоффенгаймом" динамівці зіграють вперше. Цей представник Бундесліги запам'ятався українським вболівальникам міцною грою в ЛЧ проти "Шахтаря" у 2018 році. Тоді "гірники" звели один матч до нічиєї, і ледь-ледь змогли вирвати перемогу у матчі-відповіді.

Новий формат Ліги Європи

Починаючи з цього сезону, традиційний груповий етап замінено на єдиний етап ліги, що включає 36 клубів-учасників (а не 32, як раніше).

Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні).

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Матчі основного етапу Ліги Європи пройдуть з 25-26 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року.