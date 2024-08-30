Будет тяжело, но интересно. С кем сыграет "Динамо" в Лиге Европы и что нужно знать о соперниках

С кем сыграет "Динамо" в Лиге Европы

Болельщиков киевского клуба ждет восемь сверхинтересных противостояний.

Соперники "Динамо" в домашних матчах:

"Лацио"

"Ференцварош"

"Виктория" Пльзень

РФШ

Соперники киевлян в выездных играх:

"Рома"

"Реал Сосьедад"

"Галотасарай"

"Гоффенгайм"

Первые матчи группового раунда ЛЕ пройдут 25-26 сентября. А детальное расписание поединков с датами и временем будет обнародовано 31 августа.

Чем интересны соперники "Динамо"

С римским "Лацио" киевляне в еврокубках встречали четырежды. Ни разу украинскому клубу не удалось победить итальянцев: трижды наши футболисты проиграли и однажды сыграли в результативную ничью 2:2. Случилось это, кстати, именно в Лиге Европы, правда, на стадии 1/8 финала.

"Ференцварош" киевляне обыгрывали дважды. Одна из самых памятных побед случилась в 1975 году, когда "Динамо" разгромило венгров в финале Кубка обладателей Кубков УЕФА.

В матче с "Викторией" киевляне могут отомстить за "Кривбасс" - именно криворожский клуб чехи выбили по сумме двух матчей в Третьем квалификационном круге ЛЕ.

С латвийской РФШ "Динамо" сыграет впервые на официальном уровне. Однако в этом году в феврале киевляне минимально победили рижский клуб в контрольном поединке.

Поединок с "Ромой" будет одним из самых интересных. Во-первых, с римским клубом "Динамо" играло четыре раза в еврокубках. И все матчи по-своему были памятными для украинских болельщиков. Особенно поединки группового этапа ЛЧ сезона 2003/2004, когда киевляне дважды одолели римлян, в том числе - благодаря технической победе в гостях ("Роме" было присуждено поражение из-за того, что фанаты бросили зажигалку в арбитра).

Во-вторых, за "Рому" выступает нападающий сборной Украины Артем Довбик. Поэтому это противостояние приобретет еще большую интригу.

С "Реалом Сосьедад" киевляне встретятся впервые в еврокубках. Не так давно испанцы были подвергнуты критике украинскими клубами и болельщиками за то, что подписали российского футболиста Арсена Захаряна, хотя в 2022-м испанцы принимали участие в акции в поддержку нашей страны...

В 2022 году бело-синие играли против многократного чемпиона Турции благотворительный матч и победили "Галатасарай" со счетом 3:1.

С "Гоффенхаймом" динамовцы сыграют впервые. Этот представитель Бундеслиги запомнился украинским болельщикам крепкой игрой в ЛЧ против "Шахтера" в 2018 году. Тогда "горняки" свели один матч к ничьей, и едва смогли вырвать победу в ответном матче.

Новый формат Лиги Европы

Начиная с этого сезона традиционный групповой этап заменен на единый этап лиги, включающий 36 клубов-участников (а не 32, как раньше).

Теперь каждой команде гарантировано как минимум восемь матчей на этапе лиги против восьми разных соперников (четыре домашних и четыре выездных).

Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, будут бороться в двухматчевом плей-офф, чтобы обеспечить себе путь в 1/8 финала.

Матчи основного этапа Лиги Европы пройдут с 25-26 сентября 2024 по 30 января 2025 года.