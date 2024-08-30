ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Кривбас" пропустив три голи за три хвилини і вилетів з єврокубків

П'ятниця 30 серпня 2024 00:28
UA EN RU
"Кривбас" пропустив три голи за три хвилини і вилетів з єврокубків "Бетіс" розгромив "Кривбас" у плей-оф Ліги конференцій (фото: fckryvbas.com)
Автор: Дмитро Войналович

"Кривбас" програв "Бетісу" у рамках раунду плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

У матчі-відповіді, що відбувся 29 серпня, іспанський клуб переміг з рахунком 3:0.

Доля поєдинку була вирішена наприкінці першого тайму. Криворізький клуб "примудрився" пропустити три голи за три хвилини.

На 40-й хвилині Айтор Руїбаль відкрив рахунок, вже за хвилину Абде Еззальзулі подвоїв перевагу клубу із Севільї, а на 43-й той же Еззальзулі оформив дубль, поставивши, по суті, крапку у поєдинку.

Нагадаємо, що в першому матчі "Бетіс" здолав український клуб з рахунком 2:0.

Таким чином, результат двоматчевого протистояння - 5:0 на користь підопічних Мануеля Пеллегріні. Команда ж Юрія Вернидуба завершила свій цьогорічний єврокубковий шлях та зосередиться на УПЛ та Кубку України.

Після вильоту "Кривбаса" з Ліги конференцій, Україна залишилася без ще одного представника в єврокубках.

Восени нашу країну на європейській арені представлятимуть лише донецький "Шахтар", який вже дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів, і київське "Динамо" - підопічні Олександра Шовковського зіграють у другому за престижністю турнірі - Лізі Європи.

Раніше ми писали, що у 4-му турі Чемпіонату України "Кривбас" втратив очки з новачком УПЛ.

Читайте також про те, з ким зіграють "Динамо", "Шахтар" та інші гранди у 1/8 фіналу Кубку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УЕФА
NEWS
"Паляниця" та власна балістика. Що відомо про таємну зброю України та чи долетить вона до Москви
"Паляниця" та власна балістика. Що відомо про таємну зброю України та чи долетить вона до Москви
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом