Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення

Головне:

Смілянський заявив, що до кінця лютого в мобільному додатку "Укрпошти" вже може з'явитися можливість оплатити посилку і керувати її доставкою.

"Буде точно, як в "Нової пошти", - наголосив він, додавши, що зараз клієнти керувати посилками не можуть.

Крім того, наразі готується ще одне нововведення і до кінця літа у кожного листоноші "має бути міні комп'ютер "три в одному" - POS-термінал. Це дасть змогу клієнтам розраховуватися картою.

Такі термінали можуть працювати до 8 годин без світла. Також до них будуть павербанки.

"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються...Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі з'їсть там 15 тисяч гривень на місяць. Вони з'їдають більше, ніж прибуток того відділення", - пояснює він.

Тож "Укрпошта" зможе надавати послуги в цифровому форматі.

"Ці міні комп'ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт", - додав Смілянський.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Смілянським читайте на РБК-Україна найближчим часом.