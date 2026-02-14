Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения

"Укрпочта" готовится к очередному этапу цифровизации и улучшения сервиса. Уже вскоре клиенты смогут пользоваться услугой, которая ранее была визитной карточкой их главного частного конкурента.
О нововведениях в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский.
Главное:
Смилянский заявил, что до конца февраля в мобильном приложении "Укрпочты" уже может появиться возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.
"Будет точно, как у "Новой почты", - подчеркнул он, добавив, что сейчас клиенты управлять посылками не могут.
Кроме того, сейчас готовится еще одно нововведение и до конца лета у каждого почтальона "должен быть мини компьютер "три в одном" - POS-терминал. Это позволит клиентам рассчитываться картой.
Такие терминалы могут работать до 8 часов без света. Также к ним будут павербанки.
"Почему это важно? Потому что в городе, генераторы хотя бы окупаются ... Если вы смотрите на село, то генератор только на топливе съест там 15 тысяч гривен в месяц. Они съедают больше, чем прибыль того отделения", - объясняет он.
Таким образом "Укрпочта" сможет предоставлять услуги в цифровом формате.
"Эти мини компьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт", - добавил Смилянский.
Полный текст интервью с Игорем Смилянским читайте на РБК-Украина в ближайшее время.