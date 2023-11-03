"Буде тіло - буде діло": у ГУР розповіли про долю Пригожина та ПВК "Вагнера"

"Як окремі бійці чи окремі групи бійців з'являються. Але "Вагнер" як, власне, та структура, яка воювала, зокрема, під Бахмутом - її станом на сьогодні вже просто не існує", - сказав Юсов, відповідаючи на питання, наскільки масово "вагнерівці" знову з'являються на фронті.

Щодо інформації, що нібито син Євгена Пригожина хоче замість свого батька очолити ПВК "Вагнера", представник ГУР зазначив, що угрупування зараз фактично припинило існування. Однак те, що далі цей бренд буде так чи інакше використовуватися, це, безумовно, можливо.

"Які б публічні рішення не були оприлюднені, ми можемо констатувати, що те угруповання, яке раніше сформувалось і отримало назву ПВК "Вагнера", фактично зараз припинило існування. Те, що далі цей бренд буде так чи інакше використовуватися, і що окремі люди, які мали якесь відношення до нього, будуть його використовувати - це, безумовно, буде. Але це саме той приклад, коли двічі в одну річку не ввійдеш", - пояснив Юсов.

Останнім часом у Росії з'являється інформація про створення якихось альтернатив "вагнерівцям", однак, на думку представника української розвідки, вони не зрівняються з ПВК "Вагнера".

"Ми бачимо формування і розгортання окремих умовних альтернатив, зокрема "Редут", "Шторм Z" тощо. Але жодна зі згаданих структур не може зрівнятися ані в кількості, ані в технічному забезпеченні із ПВК "Вагнера" у період їхнього умовного розквіту", - зазначив Юсов.

Відповідаючи на питання, чи дійсно Пригожин мертвий, представник ГУР сказав, що поки остаточних доказів немає.

"Буде тіло - буде діло. Поки що ГУР МО України такої довідки точно видати не може", - додав Юсов.

Заколот Пригожина та його імовірна смерть

23 червня Пригожин разом з "вагнерівцями" розпочали військовий переворот - їхні сили залишили позиції на фронті та вирушили спочатку на Ростов, фактично захопивши його, а після і на Москву.

Однак, до столиці РФ вони не дійшли - нібито у справу втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і "домовився" з Пригожиним про припинення бунту в обмін на гарантії безпеки для нього і його найманців.

А рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

А в Інституті вивчення війни зазначали, що найманці можуть знову стати серйозною загрозою для ЗСУ, перейшовши під командування Росгвардії.