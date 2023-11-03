"Будет тело - будет дело": в ГУР рассказали о судьбе Пригожина и ЧВК "Вагнера"

"Как отдельные бойцы или отдельные группы бойцов появляются. Но "Вагнер" как, собственно, та структура, которая воевала, в частности, под Бахмутом - ее состоянием на сегодняшний день уже просто не существует", - сказал Юсов, отвечая на вопрос, насколько массово "вагнеровцы" снова появляются на фронте.

Относительно информации, что якобы сын Евгения Пригожина хочет вместо своего отца возглавить ЧВК "Вагнера", представитель ГУР отметил, что группировка сейчас фактически прекратила существование. Однако то, что дальше этот бренд будет так или иначе использоваться, это безусловно возможно.

"Какие бы публичные решения ни были обнародованы, мы можем констатировать, что та группировка, которая ранее сформировалась и получила название ЧВК "Вагнера", фактически сейчас прекратила существование. То, что далее этот бренд будет так или иначе использоваться, и что отдельные люди, которые имели какое-то отношение к нему, будут его использовать - это, безусловно, будет. Но это именно тот пример, когда дважды в одну реку не войдешь", - пояснил Юсов.

В последнее время у России появляется информация о создании каких-то альтернатив "вагнеровцам", однако, по мнению представителя украинской разведки, они не сравняются с ЧВК "Вагнера".

"Мы видим формирование и развертывание отдельных условных альтернатив, в частности "Редут", "Шторм Z" и т.д. Но ни одна из упомянутых структур не может сравниться ни в количестве, ни в техническом обеспечении с ЧВК "Вагнера" в период их условного расцвета", - отметил Юсов.

Отвечая на вопрос, действительно ли Пригожин мертв, представитель ГУР сказал, что пока окончательных доказательств нет.

"Будет тело - будет дело. Пока ГУР МО Украины такой справки точно выдать не может", - добавил Юсов.

Бунт Пригожина и его вероятная смерть

23 июня Пригожин вместе с "вагнеровцами" начали военный переворот - их силы оставили позиции на фронте и отправились сначала на Ростов, фактически захватив его, а затем и на Москву.

Однако до столицы РФ они не дошли - якобы в дело вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и "договорился" с Пригожиным о прекращении бунта в обмен на гарантии безопасности для него и его наемников.

А ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение предводителя ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти предводителя Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

А в Институте изучения войны отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.