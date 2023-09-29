Сотні найманців "Вагнера" повертаються до Бахмута, - британська розвідка

В останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, група "Вагнер" вийшла з бойових дій в Україні до початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі власника "Вагнера" Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

За даними британської розвідки, точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але цілком імовірно, що окремих осіб було переведено до частини офіційних російських.

"Деякі повідомлення свідчать про концентрацію ветеранів "Вагнера" навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато хто буде знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій же території", - зазначають у Міноборони Британії.

Найманці "Вагнера" під Бахмутом

Раніше видання CNN із посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці гурту "Вагнера" повернулися під Бахмут Донецької області. За словами військового, вони швидко змінили командирів і повернулися в бій.

Пізніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.