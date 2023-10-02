"Вагнер" може знову стати серйозною загрозою: в ISW проаналізували, хто може очолити найманців

Приватна військова компанія "Вагнера" може перейти в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ і знову становити серйозну загрозу для українських військових. Очолити ж найманців може навіть син колишнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що статус "Вагнера" поки що залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по декількох різних країнах. Однак 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" та нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим та заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання, насамперед, в Україні.

Деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їх командування.

" Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи", - пишуть аналітики.

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцев, а перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше провагнерівське джерело стверджувало 30 вересня, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи "Вагнера" приєднатися до Росгвардії в якості окремого підрозділа.

"Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", - зазначили в ISW.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

"Початкова оцінка (що "Вагнер" втратили ефективність, - ред) буде недійсною, якщо вони відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - зазначили в ISW.

Ключові висновки:

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках еластичної оборони від наступальних дій українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботина нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати допомогу Заходу Україні як ескалаційну, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом.

Статус групи "Вагнера" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо їхньої майбутньої співпраці з урядом Росії.

ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив Групи "Вагнера" знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо її успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом Росгвардії, Міноборони Росії чи подібної організації.

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