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"Вагнер" може знову стати серйозною загрозою: в ISW проаналізували, хто може очолити найманців

Понеділок 02 жовтня 2023 05:13
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"Вагнер" може знову стати серйозною загрозою: в ISW проаналізували, хто може очолити найманців Фото: бійці ПВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Приватна військова компанія "Вагнера" може перейти в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ і знову становити серйозну загрозу для українських військових. Очолити ж найманців може навіть син колишнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що статус "Вагнера" поки що залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по декількох різних країнах. Однак 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" та нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим та заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання, насамперед, в Україні.

Деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їх командування.

"Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи", - пишуть аналітики.

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцев, а перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше провагнерівське джерело стверджувало 30 вересня, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи "Вагнера" приєднатися до Росгвардії в якості окремого підрозділа.

"Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", - зазначили в ISW.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

"Початкова оцінка (що "Вагнер" втратили ефективність, - ред) буде недійсною, якщо вони відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - зазначили в ISW.

Ключові висновки:

  • Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках еластичної оборони від наступальних дій українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботина нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.
  • Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати допомогу Заходу Україні як ескалаційну, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом.
  • Статус групи "Вагнера" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо їхньої майбутньої співпраці з урядом Росії.
  • ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив Групи "Вагнера" знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо її успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом Росгвардії, Міноборони Росії чи подібної організації.
  • Російські війська в ніч з 30 вересня на 1 жовтня завдали чергової серії ударів з безпілотників по Україні.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та незначно просунулися на захід Запорізької області.
  • Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок чергового осіннього призову 2023 року 1 жовтня.

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Війна Росії проти України ПВК Вагнера
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