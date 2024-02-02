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Буде на території РФ. Данілов відповів на фантазії Путіна про "демілітаризовану зону"

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 18:17
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Буде на території РФ. Данілов відповів на фантазії Путіна про "демілітаризовану зону" Фото: Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Демілітаризовану зону" обов'язково організують за підсумками війни України з Росією, але не так, як хоче диктатор Володимир Путін. Вона знаходитиметься на території країни-агресора.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Українського радіо" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Данілов прокоментував заяву Путіна про те, що він хоче "створити демілітаризовану зону" на території України, щоб "уникнути ударів ЗСУ".

"Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, - це не ближче Уралу. Повірте, так обов'язково буде", - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що злочини "сучасного Адольфа Гітлера (лідера нацистської Німеччини)" не залишаться безкарними.

За словами Данілова, "демілітаризована зона" проходитиме "по зовсім іншим паралелям та меридіанам", ніж хотів би Путін.

"Це буде точно територія РФ, а не України", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, 31 січня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїми довіреними особами на виборах.

Він розповів про те, що хоче "посунути лінію бойового зіткнення". За словами глави Кремля, це необхідно, щоб створити "демілітаризовану зону", щоб захиститись від російських ударів.

Більш детально про те, чому Путін зробив такі заяви, - у матеріалі РБК-Україна.

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