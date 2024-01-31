Шукає виправдання війні. Навіщо Путін "годує" росіян планами щодо "демілітаризованої зони" в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив сьогодні про бажання "посунути лінію боєзіткнення" та створити "демілітаризовану зону", щоб захистити РФ від українських ударів. Таким чином, Путін може намагатися знайти виправдання продовженню війни проти України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Що сказав Путін

Сьогодні на зустрічі зі своїми довіреними особами на виборах російський диктатор відреагував на українські удари в глибокому тилу Росії. Зокрема, він заявив про потребу у "демілітаризованій зоні", щоб унеможливити удари далекобійною зброєю.

Путін також наголосив, що російські війська "продовжать рухати всю лінію боєзіткнення" вглиб України.

Що про це каже експерт

На думку Мусієнка, є кілька причин для такої заяви російського диктатора. Зокрема, він шукає виправдання для продовження війни з Україною та намагається "згодувати" росіянам те, що тепер війна стала оборонною, а не загарбницькою.

"Тепер мотивацією продовження війни є те, що потрібно нібито вже Росію захищати і вже війна захисна начебто", - пояснив він.

Крім того, за словами експерта, Путін також намагається виправдатися перед росіянами за те, що на територію РФ щодня летять українські дрони, та за удари по окупованому Криму.

"Україна збільшує військові спроможності, і ось ця заява Путіна є визнанням цього. Дрони становлять все більшу загрозу для російського ВПК, промислових об'єктів та всього, що фінансує війну. Ще минулого року, коли прилетіло по шпилю на Кремлі, реакція Путіна була відносно спокійною. Він не говорив тоді, що треба лінію відсовувати чи демілітаризовану зону робити. Вочевидь тепер це визнання українських досягнень та спроможностей", - зазначив Мусієнко.

Ще одною причиною для такої заяви, на думку експерта, є, хоча і символічна, передвиборча кампанія Путіна. Як кандидату в президенти, йому все одно доведеться робити подібні заяви, пояснив він.

"Плюс таким чином він намагається залякати Україну, хоча вони і зараз наступ ведуть. Взагалі я не розумію, чого йому ще не достатньо. От вони про Крохмальне оголосили, це ж відсування фронту. Зараз Росія веде наступ на фронті, це факт. Ну нехай пробують відсунути, але напевно не дуже вдається", - резюмував Мусієнко.

Вкиди РФ про "демілітаризовану зону"

Зазначимо, Путін не вперше озвучив ідею зі створенням "демілітаризованої зони". На початку цього січня його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що "військові вживатимуть заходів для захисту Бєлгорода від українських обстрілів", після чого в РФ заговорили про наступ на Харківську область для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Водночас речник Сухопутних військ України Володимир Фітьо радив українцям довіряти лише офіційним українським джерелам, а також запевняв, що росіяни не мають жодного успіху на фронті в Харківській області.

А військові експерти в коментарі РБК-Україна назвали ідеї щодо "буферної зони" всього лише маренням російських генералів.

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