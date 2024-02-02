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Будет на территории РФ. Данилов ответил на фантазии Путина о "демилитаризованной зоне"

Киев, Пятница 02 февраля 2024 18:17
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Будет на территории РФ. Данилов ответил на фантазии Путина о "демилитаризованной зоне" Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Демилитаризованную зону" обязательно организуют по итогам войны Украины с Россией, но не так, как хочет диктатор Владимир Путин. Она будет находиться на территории страны-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов прокомментировал заявление Путина о том, что он хочет "создать демилитаризованную зону" на территории Украины, чтобы "избежать ударов ВСУ".

"Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать, - это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что преступления "современного Адольфа Гитлера (лидера нацистской Германии)" не останутся безнаказанными.

По словам Данилова, "демилитаризованная зона" будет проходить "по совсем другим параллелям и меридианам", чем хотел бы Путин.

"Это будет точно территория РФ, а не Украины", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, 31 января российский диктатор Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на выборах.

Он рассказал о том, что хочет “подвинуть линию боестолкновения”. По словам главы Кремля, это необходимо, чтобы создать "демилитаризованную зону", чтобы защититься от российских ударов.

Более детально о том, почему Путин сделал такие заявления, - в материале РБК-Украина.

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