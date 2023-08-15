Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб стримати росіян, - Череватий

Україна посилила вогневі позиції та перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Лимано-Куп'янський напрямок був на постійному контролі у командувача. Так, він особисто відвідав всі ключові бригади, які безпосередньо забезпечували там стійку оборону.

"Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилені наші вогневі позиції, надані певні методичні рекомендації, перекинуті резерви. Відтак це дозволило унеможливити рух ворога", - сказав Череватий.

Ситуація на передовій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході фіксують зменшення кількості ворожих обстрілів та атак, адже наші бійці потужно вдарили по окупантах, коли вони активізувались на Куп'янському та Лиманському напрямку. Зараз росіяни займаються перегруповуванням та відновленням сил.

Зазначимо, що українські захисники продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони мали успіх у напрямку Урожайного та закріплюються на досягнутих рубежах.

Окрім того, Маляр повідомляла, що окупанти не планують заходити в Авдіївку. Натомість вони хотіли б оточити місто і рухатися вперед до повної окупації Донецької та Луганської областей.

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