ЗСУ звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку за минулий тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу.

Маляр підкреслила, що схід залишається епіцентром бойових дій. За її словами, росіяни обрали саме схід основним напрямком наступу.

"І з початку 2023 року по декількох напрямках саме на сході ворог намагається рухатися повномасштабним наступом. Але якщо аналізувати із січня, а сьогодні вже серпень, то ми з вами бачимо, що на жоден сантиметр ворог там не просунувся. Це насправді дуже важкі бої. ЗСУ застосовують там всі свої уміння для того, щоб ворога зупиняти", - розповіла вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що минулого тижня і кінця позаминулого окупанти активізувалися саме на Куп'янському та Лиманському напрямках. За її словами, це була реакція на наше успішне просування на Бахмутському напрямку по південномому флангу.

Маляр пояснила, що ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках та ускладнювати ситуацію, щоб ми не могли концентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку.

"І за ці вже півтора тижня такого наступу наші ЗСУ відчутно знищили потужності ворога і на Лиманському, і на Куп'янському напрямку. Якщо проаналізувати кількість обстрілів там, то на перший погляд здається, що вона минулого тижня зменшилася. Але насправді це не говорить, що ворог відступив від своїх планів. Це говорить про те, що ми відчутно послабили його наступальний потенціал", - сказала вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що на Бахмутському напрямку загарбники намагалися повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки й Курдюмівки. Там і точилися основні бої минулого тижня.

Що стосується Авдіївського й Мар'їнського напрямку, то там дуже складна ситуація. Ворог намагається взяти Мар'їнку під контроль, а Авдіївку оточити. Наші воїни там мужньо боронять ці напрямки ще з літа минулого року. Ситуація там вкрай складна.

До того ж, ворог намагається повернути втрачене положення у районі звільненого Старомайорського. Тому там теж ситуація напружена.

Ситуація на передовій

Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни, українські бійці продовжують розвивати успіх на півдні країни. При цьому окупанти не припиняють штурмових дій у районах Куп'янська та Сватового, де йдуть важкі бої.

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