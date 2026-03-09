Буде сухо та тепло до +17: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 9 березня, очікується суха та сонячна погода. Місцями повітря прогріє до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Температура вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°.

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.