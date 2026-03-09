ua en ru
Будет сухо и тепло до +17: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

07:00 09.03.2026 Пн
1 мин
Украину накроет желанное потепление?
aimg Татьяна Степанова
Будет сухо и тепло до +17: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 9 марта, ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреет до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°.

Будет сухо и тепло до +17: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 9-14° тепла, в Киеве 11-13° тепла.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

