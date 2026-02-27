Буде складна дискусія: посол ЄС в Україні зробила заяву щодо членства в блоці

Зараз триває дуже суперечлива дискусія на тему того, як адаптувати процес вступу України до складу Європейського Союзу.

Про це заявила посол Європейського Союзу Катаріна Матернова під час спілкування з журналістами 27 лютого кореспонденту РБК-Україна .

"Це буде суперечлива дискусія. Це буде складна дискусія з державами-членами. Це буде нелегко, але я дуже сподіваюся, що ми пройдемо через це", - сказала вона щодо питання про обговорення вступу України.

При цьому, за словами Матернови, потрібно буде створити методологію, яка гарно відображатиме потреби як України, так і інших кандитатів.

"В нас буде методологія, яка краще відображає потреби України та інших країн-кандидатів зараз, чи то Албанія, чи Марокко", - зазначила вона.