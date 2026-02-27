Будет сложная дискуссия: посол ЕС в Украине сделала заявление относительно членства в блоке
Сейчас идет очень противоречивая дискуссия на тему того, как адаптировать процесс вступления Украины в состав Европейского Союза.
Об этом заявила посол Европейского Союза Катарина Матернова во время общения с журналистами 27 февраля корреспонденту РБК-Украина.
"Это будет противоречивая дискуссия. Это будет сложная дискуссия с государствами-членами. Это будет нелегко, но я очень надеюсь, что мы пройдем через это", - сказала она по вопросу об обсуждении вступления Украины.
При этом, по словам Матерновой, нужно будет создать методологию, которая будет хорошо отражать потребности как Украины, так и других кандитатов.
"У нас будет методология, которая лучше отражает потребности Украины и других стран-кандидатов сейчас, будь то Албания или Марокко", - отметила она.
Членство Украины в ЕС до 2027 года: что известно
В Офисе президента, как известно, говорят, Киев ожидает от Евросоюза политического решения относительно членства Украины в блоке до 2027 года. Но в ЕС к таким шагам не готовы.
Например, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сказала, что для ускорения вступления Украины необходимо изменить правила, которые действуют уже около 40 лет, а это требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов Евросоюза.
При этом по данным СМИ в начальных проектах мирного плана из 20 пунктов, который обсуждается при посредничестве США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз - 2027 год. Однако как это будет работать в реальности, в общем непонятно - ЕС резко против такого быстрого вступления.