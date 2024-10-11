Буде схоже на кінець війни. Експерт оцінив, як ракети JASSM можуть допомогти ЗСУ на фронті

Якщо США нададуть Україні ракети JASSM без обмежень, ЗСУ зможуть бити по російських складах, аеродромах, пунктах управління та транспортних вузлах. Це значно вплине на ситуацію на фронті.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ робить запаси? Чим небезпечні бомби Д-30СН та чи є ризики масових скидів по Україні" .

"Я не чекаю, що ми з нічого матимемо можливість знищувати носії КАБів. Єдиний варіант, що нам дозволять бити своєю зброєю по Росії й американці раптово нададуть ракети JASSM, і не просто на 370, а на 900 км", - зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Зазначимо, AGM-158 JASSM - це високоточна авіаційна ракета класу "повітря-земля". Одним із носіїв є винищувач F-16, кілька одиниць яких Україна вже отримала від Данії та Нідерландів.

На думку експерта, якщо західні партнери нададуть Україні такі ракети без обмежень і у великій кількості, то можуть послідувати удари по ворожих складах, аеродромах, пунктах управління та транспортних вузлах.

Крім того, дальність 900 км означає, що половина виробників російських озброєнь палатиме і вибухатиме від повторної детонації.

"Ось тоді Росія реально посиплеться. Фактично це буде схоже на кінець війни. Але це буде військова поразка РФ. На жаль, американці бояться цього не менше, ніж поразки України", - зазначив Романенко.