США близькі до постачання Україні крилатих ракет великої дальності, - Reuters

США близькі до рішення про постачання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть сягати території Росії. Але Києву доведеться почекати кілька місяців, доки США вирішують технічні питання перед постачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що включення Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) до пакету озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили три анонімні джерела, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

За словами чиновників, відправлення ракет JASSM на Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина території Росії опиниться у зоні дії потужних високоточних боєприпасів, що є важливою проблемою для адміністрації Джо Байдена.

Військові аналітики припустили, що впровадження ракет JASSM, які малопомітні і можуть завдавати ударів далі, ніж більшість інших ракет, які є на озброєнні України, може відсунути російські райони зосередження та склади постачання на сотні миль.

Це серйозно ускладнить можливості Росії проводити наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск їх із точок поблизу північного кордону України з Росією може дозволити їм вражати військові об'єкти аж до російських міст Воронеж та Брянськ. На півдні скидання їх поблизу лінії фронту може дозволити завдавати ударів по аеродромах або військово-морським об'єктам у Криму.

JASSM поки що інтегрована лише у літаки, розроблені у США. Зрештою Україна експлуатуватиме кілька десятків F-16, кожен із яких може нести дві крилаті ракети.

Одна з офіційних осіб США сказала, що були спроби зробити ракету сумісними із незахідними винищувачами України, про що раніше не повідомлялося. Хоча офіційний представник не надав додаткових подробиць щодо того, з якими літаками може використовуватися JASSM. Україна експлуатує радянські літаки МіГ-29, Су-24 та Су-27.

Необхідність ракет великої дальності

Потреба України у більшій кількості зброї та потужнішому озброєнні зростає, оскільки країна продовжує стикатися з інтенсивним тиском з боку російських військ уздовж свого східного фронту.

Старі моделі JASSM, що виробляються Lockheed Martin Corp, мають дальність близько 370 км. Ракети довжиною близько 4 метри спроектовані так, щоб бути певною мірою потайливими, що ускладнює їх виявлення на радарі. Вони також можуть літати близько до землі та можуть бути запрограмовані на обхідні маршрути, уникаючи ППО.

Також є ракета JASSM більшої дальності, яка може летіти більш як на 750 км. Reuters не змогло одразу встановити, який із двох типів розглядав Вашингтон, але надання ракет меншої дальності мало менше навантаження на його запаси.

Надання Україні ракет JASSM також посилить тиск на Вашингтон, змусивши його зняти обмеження на використання Україною американської зброї, оскільки її ефективність буде обмежена, якщо її не дозволять використовувати за цілями на території Росії, заявив співробітник Конгресу, який працює над цим питанням.

США неохоче постачають зброю, яка може вражати цілі глибоко всередині Росії, побоюючись, що це призведе до ескалації конфлікту. Союзники Києва постачають зброю, але з обмеженнями на те, як і коли її можна використовувати всередині Росії, через побоювання, що такі удари можуть викликати дії у відповідь, які залучать країни НАТО у війну або спровокують ядерний конфлікт.

Кожна JASSM має велику боєголовку вагою 400 кг, але, на відміну від ракет Storm Shadow та SCALP, вже наданих Києву Великобританією та Францією, вона не призначена спеціально для проникнення в укріплені бункери. Найновіші версії коштують близько 1 млн доларів кожна.

Сигнали Глобальної системи позиціонування (GPS) та інерційна навігаційна система забезпечують наведення. Коли вона наближається до мети, інфрачервоний шукач зображення допоможе направити його до точки удару з точністю близько 3 м.

Джордж Вільям Герберт з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї (Каліфорнія) вважає, що хоча старі моделі можуть бути менш стійкими до радіоелектронної боротьби, ніж нинішня версія JASSM, інфрачервона головка самонаведення допоможе їй знаходити мету навіть в умовах потужних перешкод.