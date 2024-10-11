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Будет похоже на конец войны. Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте

Пятница 11 октября 2024 20:59
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Будет похоже на конец войны. Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте Фото: американская ракета JASSM (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Романенко

Если США передадут Украине ракеты JASSM без ограничений, ВСУ смогут бить по российским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам. Это существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ делает запасы? Чем опасны бомбы Д-30СН и есть ли риски массовых сбросов по Украине".

"Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км", - отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Отметим, AGM-158 JASSM - это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-земля". Одним из носителей есть истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.

По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.

Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.

"Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины", - отметил Романенко.

Ракеты JASSM может получить Украина от США

Напомним, в августе издание Politico написало, что США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.

Журналисты уточняли, что решение о поставках пока не принято, поскольку в Вашингтоне работают над "сложными деталями". Пока США так и не объявляли о передаче Украине таких ракет.

Недавно агентство Reuters сообщало, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решают технические вопросы перед поставкой.

Что известно о ракетах JASSM - читайте в материале РБК-Украина.

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