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Буде опція в "Дії". На що можна витратити "тисячу Зеленського" і чи потрібно платити податок

Понеділок 28 жовтня 2024 17:04
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Буде опція в "Дії". На що можна витратити "тисячу Зеленського" і чи потрібно платити податок Фото: у "Дії" стоврять опцію для "тисячі Зеленського" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

В Україні планують запустити програму фінансової допомоги з 1 грудня. Вона буде "прив'язана" до "Національного кешбеку".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю".

Зазначається, що для отримання грошей потрібно буде мати картку "Національного кешбеку". Тобто, для отримання грошей потрібно буде мати картку "Національного кешбеку". У випадку, якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.

Також для програми у "Дії" з'явиться опція "Отримати 1000" на цю картку, після її застосування гроші надійдуть на рахунок. Оподатковувати їх не планують, оскільки це вважатиметься держдопомогою.

Наразі вже відомо, що витрачати кошти можна буде на ті самі цілі, що й кешбек: оплата комуналки, квитки на концерти й театральні вистави, ліки українського виробництва, книжки.

Кошти також можна буде перераховувати і на потреби армії.

"Напряму на армію ці кошти уряд не може спрямувати, оскільки вони надходять до бюджету від донорів і не призначені на військові витрати. А через "еПідтримку" донатити на армію буде можна, оскільки гроші будуть уже не донорськими, а українських громадян", - сказано в матеріалі.

Що відомо про виплати

Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям. Вони почнуться вже від 1 грудня, а їх розмір буде 1000 гривень.

Як розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболев, ці виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Нагадаємо, це віртуальна картка, яку треба відкрити через "Дію".

Також сьогодні ми писали про те, що українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату.

Програма кешбеку

Раніше президент розповів про створення програми "Купуй українське", яка розроблена для того, щоб українці могли отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку. Таким чином можна отримати кешбек розміром до 3000 тисяч гривень.

Детально про те, куди можна витратити кошти з кешбеку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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