UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Буде оновлення команди. П'ятьох заступників глави Міноборони звільнили

Фото: Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 21 січня, Кабінет міністрів звільнив п'ять заступників міністра оборони. Нових членів команди призначать вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова в Telegram.

Він розповів, що ухвалено рішення щодо звільнення Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.

"Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - зазначив міністр.

Федоров додав, що вже найближчими тижнями будуть призначені нові члени команди, які будуть відповідати за важливі напрями діяльності.

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента - побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці", - йдеться у його заяві.

Він також наголосив на формуванні ключових етапів досягнення цілей, перший з яких - перебудова менеджменту. За словами міністра, "людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно" для зупинки РФ.

Нагадаємо, нещодавно Федоров повідомив про одну зі стратегічних цілей України у війні. Йдеться про завдання країні-агресорці втрат на рівні 50 тисяч військових щомісяця - за словами міністра, Україна вже наблизилася до цього показника.

Крім того, міністр оборони розповів, що наразі перед українським військовим командуванням стоїть завдання у створенні власного антидронового купола.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров