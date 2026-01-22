Буде оновлення команди. П'ятьох заступників глави Міноборони звільнили

В середу, 21 січня, Кабінет міністрів звільнив п'ять заступників міністра оборони. Нових членів команди призначать вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова в Telegram.
Він розповів, що ухвалено рішення щодо звільнення Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.
"Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - зазначив міністр.
Федоров додав, що вже найближчими тижнями будуть призначені нові члени команди, які будуть відповідати за важливі напрями діяльності.
"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента - побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці", - йдеться у його заяві.
Він також наголосив на формуванні ключових етапів досягнення цілей, перший з яких - перебудова менеджменту. За словами міністра, "людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно" для зупинки РФ.
Нагадаємо, нещодавно Федоров повідомив про одну зі стратегічних цілей України у війні. Йдеться про завдання країні-агресорці втрат на рівні 50 тисяч військових щомісяця - за словами міністра, Україна вже наблизилася до цього показника.
Крім того, міністр оборони розповів, що наразі перед українським військовим командуванням стоїть завдання у створенні власного антидронового купола.