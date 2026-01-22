RU

Будет обновление команды. Пятерых заместителей главы Минобороны уволили

Фото: Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 21 января, Кабинет министров уволил пять заместителей министра обороны. Новых членов команды назначат уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Он рассказал, что принято решение об увольнении Анатолия Клочко, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.

"Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях как советники или руководители проектных офисов", - отметил министр.

Федоров добавил, что уже в ближайшие недели будут назначены новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу президента - построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике", - говорится в его заявлении.

Он также отметил формирование ключевых этапов достижения целей, первый из которых - перестройка менеджмента. По словам министра, "человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно" для остановки РФ.

 

Напомним, недавно Федоров сообщил об одной из стратегических целей Украины в войне. Речь идет о нанесении стране-агрессору потерь на уровне 50 тысяч военных ежемесячно - по словам министра, Украина уже приблизилась к этому показателю.

Кроме того, министр обороны рассказал, что сейчас перед украинским военным командованием стоит задача в создании собственного антидронового купола.

