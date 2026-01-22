Буде оновлення команди. П'ятьох заступників глави Міноборони звільнили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова в Telegram .

Він розповів, що ухвалено рішення щодо звільнення Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.

"Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - зазначив міністр.

Федоров додав, що вже найближчими тижнями будуть призначені нові члени команди, які будуть відповідати за важливі напрями діяльності.

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента - побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці", - йдеться у його заяві.

Він також наголосив на формуванні ключових етапів досягнення цілей, перший з яких - перебудова менеджменту. За словами міністра, "людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно" для зупинки РФ.