Будет обновление команды. Пятерых заместителей главы Минобороны уволили

В среду, 21 января, Кабинет министров уволил пять заместителей министра обороны. Новых членов команды назначат уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова в Telegram .

Он рассказал, что принято решение об увольнении Анатолия Клочко, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.

"Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях как советники или руководители проектных офисов", - отметил министр.

Федоров добавил, что уже в ближайшие недели будут назначены новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу президента - построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике", - говорится в его заявлении.

Он также отметил формирование ключевых этапов достижения целей, первый из которых - перестройка менеджмента. По словам министра, "человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно" для остановки РФ.