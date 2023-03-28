Не будет легкой добычей: эксперт оценил шансы россиян захватить Авдеевку

Авдеевка, держащая оборону уже 9-й год, стала важной точкой на карте для российских оккупантов. Российское командование увидело "окно возможностей" после продвижения оккупационных войск на севере города.

По словам аналитика, россияне за весь период штурмовых действий не смогли как-то кардинально изменить свое положение касательно того, что происходило три-четыре года назад. Однако на северном направлении оккупантам удалось перерезать трассу Н-20 по Красногоровке и Камянке.

"У Красногоровки сейчас там идут бои. Фактически они пытаются именно с севера зайти в северную локацию в Авдеевке и перерезать непосредственно трассу 0542 - основную логистическую артерию на Орловку ", - пояснил он.

Само продвижение россиян на севере, как отмечает Коваленко, показалось оккупационному командованию "окном возможностей" для взятия Авдеевки в оперативное окружение раньше, чем удастся захватить Бахмут.

"Они действительно будут пытаться давить именно в этом направлении, используя уже даже подразделения российских регулярных войск. Это могут быть десантные подразделения и приданая артиллерия, которую россияне значительно могут отправить в качестве подкрепления", - сказал в комментарии РБК-Украина эксперт.

Коваленко считает, что Авдеевка является важной целью для РФ, поскольку после поражений в Бахмуте оккупантам нужно продемонстрировать хоть какую-то победу и скормить россиянам очередной "информационный фаст-фуд".

"А именно Авдеевка им кажется, что будет якобы легкой добычей в ближайшее время. Хотя город, девятый год держащий оборону, таким 100% не будет. К тому же там есть много схожих моментов с Бахмутом. Например, если заходить с севера в Авдеевку, там есть также промзона - Авдеевский коксохим. Там есть линии нашей обороны, поэтому у россиян будут там те же проблемы с севера, что и в Бахмуте, в частности, городские бои, которые они не смогут полноценно вести", - пояснил аналитик.

Поэтому, как резюмировал Коваленко, сравнивать Авдеевку с Бахмутом уместно именно в таком контексте, однако сегодня можно прогнозировать, что оккупанты будут усиливать давление именно на этот город.