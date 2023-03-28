Путін використовує для штурму Авдіївки досвідчених "вагнерівців", - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 25 березня, речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу групи "Вагнера" на авдіївському напрямку.

За день після цього російський користувач забороненої соцмережі VK опублікував некролог, де повідомив про смерть "вагнерівця" Євгена Малготіна в Авдіївці 20 березня. У некролозі стверджується, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у 2-му російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

"Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій групи "Вагнера". Незважаючи на те, що "Вагнер" залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, військове керівництво РФ, ймовірно, вирішило розгорнути певні елементи групи "Вагнера" в районі Авдіївки останніми тижнями, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили так званої "ДНР".

"Якщо такі бойовики "Вагнера" воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень", - пояснили в ISW.

Ключові висновки