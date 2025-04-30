Буде в кожній оселі: полякам видадуть інструкції на випадок війни, катастроф і хаосу
Вже цієї осені кожна польська домівка отримає "Довідник з безпеки". Він стосуватиметься не лише військових загроз, а й загроз загалом.
Про це розповів заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"За прикладом таких країн, як Швеція, Фінляндія, такий довідник, така незамінна книга з'явиться і в поляків. Це буде скоріше форма якоїсь брошури, яка буде присвячена не тільки військовим загрозам, а й загрозам взагалі. (...) Не тільки питання певного військового конфлікту, а й питання повеней, загроз", - розповів Томчик.
Він зауважив, що наразі занадто мало інформації про те, як поводитися в надзвичайній ситуації. А громадськість втратила здатність розпізнавати, наприклад, чи є виття сирен загрозою, перевіркою або річницею якихось подій, пов'язаних із державними церемоніями.
За його словами, довідник буде доставлений у поштові скриньки, а також буде доступний в електронному вигляді. Його поширення супроводжуватиметься кампанією в ЗМІ.
У довіднику буде інформація про те, як вижити в кризовій ситуації протягом 72 годин.
Польща готується до війни
Нещодавно ми писали, що Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через зростаючу загрозу з боку Росії. Відомо, що військове навчання охопить всі верстви населення.
При цьому глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський заявив, що Польща зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. Саме за цей час має прибути допомога союзників по НАТО.
Цікаво і те, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликало своїх громадян зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій.
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