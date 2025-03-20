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Влада Польщі закликала всіх жителів зробити запаси для автономного виживання: у чому причина

Четвер 20 березня 2025 17:59
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Влада Польщі закликала всіх жителів зробити запаси для автономного виживання: у чому причина Ілюстративне фото: Влада Польщі закликала всіх жителів зробити запаси для автономного виживання (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликає громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rynek Zdrowia.

"Давайте будемо готові в рамках своїх можливостей щонайменше на три дні виживання без допомоги державних структур", - заявив заступник глави МВС Вєслав Лєснікевич.

За його словами, такий комплект має містити запас води, необхідні медикаменти, засоби гігієни та санітарії, запас продуктів харчування, освітлення, яке працюватиме без електромережі, заряджені павербанки, транзисторний радіоприймач.

Лєснікевич заявив, що "цивільна оборона - це не лише очікування допомоги, яку мають гарантувати всі державні структури", а кожен також має особисто дбати про свою безпеку і безпеку близьких.

Він також зауважив, що у Польщі триває робота над створенням кризового посібника у співпраці з Міноборони та урядовим центром безпеки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Польща веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона про "ядерну парасольку" для захисту Європи.

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