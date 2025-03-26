Польща готується до нападу Росії: на скільки вистачить снарядів
Польща зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО.
Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Polsat News.
Він зазначив, що все залежить від ситуації, яка може виникнути при зіткненні з противником, пояснив він.
"Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів", - сказав він.
Глава Бюро національної безпеки заявив, що в польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки, а нестача боєприпасів в основному стосується застарілої техніки.
"Усі ці бойові засоби і платформи, які ми ввели в збройні сили в останні роки, також забезпечуються бойовими засобами паралельно (...). У цьому випадку ситуація виглядає набагато краще", - сказав Луковський.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що в Польщі є запас боєприпасів тільки на п'ять днів війни, він сказав: "Це залежить від того, про які бойові засоби йдеться, про яке обладнання".
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив: наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія отримає значну перевагу в силовому балансі.
Сікорський попередив про можливу "ширшу агресію" з боку Росії до кінця десятиліття. За його словами, якщо Росія поглине українську промисловість, людські ресурси та армію, це стане подією, яка значно змістить баланс сил у регіоні.