Будет в каждом доме: полякам выдадут инструкции на случай войны, катастроф и хаоса

Уже этой осенью каждый польский дом получит "Справочник по безопасности". Он будет касаться не только военных угроз, но и угроз в целом.

Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"По примеру таких стран, как Швеция, Финляндия, такой справочник, такая незаменимая книга появится и у поляков. Это будет скорее форма какой-то брошюры, которая будет посвящена не только военным угрозам, но и угрозам вообще. (...) Не только вопрос определенного военного конфликта, но и вопрос наводнений, угроз", - рассказал Томчик.

Он отметил, что сейчас слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. А общественность потеряла способность распознавать, например, является ли вой сирен угрозой, проверкой или годовщиной каких-то событий, связанных с государственными церемониями.

По его словам, справочник будет доставлен в почтовые ящики, а также будет доступен в электронном виде. Его распространение будет сопровождаться кампанией в СМИ.

В справочнике будет информация о том, как выжить в кризисной ситуации в течение 72 часов.