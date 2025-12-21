"Буде гуманітарна катастрофа": президент Бразилії закликав США не втручатися у Венесуелу

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що "збройне втручання у Венесуелу стане гуманітарною катастрофою", якщо США наважаться зробити такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відомо, у вівторок, 16 грудня, президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, що входять до Венесуели та виходять з її вод. Це, своєю чергою, стало черговим кроком Вашингтона щодо посилення тиску на уряд Ніколаса Мадуро, який спрямований проти основного джерела доходу країни.

З цієї причини лідери двох найбільших економік Латинської Америки, Лула да Сілва і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, вже цього тижня закликали до стриманості на тлі загострення напруженості.

Але в суботу, під час саміту південноамериканського блоку Меркосур у місті Фош-ду-Ігуасу, Лула зробив більш різку заяву проти того, що, за його словами, стане "небезпечним прецедентом для всього світу".

Він додав, що через більш ніж 40 років, після Фолклендської війни між Аргентиною, "південноамериканський континент знову переслідує військова присутність поза регіональною державою".

У спільній заяві за підсумками саміту Меркосур, лідери країн Латинської Америки підтвердили свою прихильність дотриманню демократичних принципів і прав людини у Венесуелі мирними засобами.

Як пише Reuters, декларацію підтримали президенти Аргентини, Парагваю і Памами, а також високопосадовці Болівії, Еквадору і Перу.