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Буде гучно. В Одесі попередили про планові вибухи

Фото: в Одесі лунатимуть планові вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Жителів Одеси попереджають про звуки вибухів. Заплановані роботи саперів.

Про це написав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Фахівці ДСНС контрольовано знищать 3 мінометні міни калібру 82 мм та 1 артснаряд калібру 76 мм, які були виявлені напередодні у селі Краснополівка та у Малиновському районі Одеси.

Раніше ми писали, російська окупаційна армія вночі, 27 квітня, здійснила ракетний удар по Миколаєву із акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в Одесі загорілась багатоповерхівка, є загиблі.

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ОдесаВибух