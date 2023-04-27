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Будет громко. В Одессе предупредили о плановых взрывах

Фото: в Одессе будут раздаваться плановые взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Жителей Одессы предупреждают о звуках взрывов. Запланированы работы саперов.

Об этом написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Специалисты ГСЧС контролируемо уничтожат 3 минометные мины калибра 82 мм и 1 артснаряд калибра 76 мм, которые были обнаружены накануне в селе Краснополевка и в Малиновском районе Одессы.

Ранее мы писали, что российская оккупационная армия ночью, 27 апреля, нанесла ракетный удар по Николаеву с акватории Черного моря.

Напомним, в Одессе загорелась многоэтажка, есть погибшие.

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ОдессаВзрыв