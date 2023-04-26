ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі горіла житлова багатоповерхівка: є загиблі

Новость на русском →
Середа 26 квітня 2023 15:47
В Одесі горіла житлова багатоповерхівка: є загиблі Фото: в Одесі горіла житлова багатоповерхівка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 26 квітня, розпочалася пожежа у житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За інформацією рятувальників, сьогодні вранці загорілася багатоповерхівка в Малиновському районі Одеси. Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі.

Фото: діти, яких врятували після пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Співробітники ДСНС врятували із задимленої сусідньої квартири трьох дітей 2012, 2019 та 2020 років народження. З ними працювали психологи.

"З верхніх поверхів житлового будинку евакуйовано 7 осіб, з них 5 дітей. Також виявлено тіла 2-х загиблих громадян, 1990 та 1993 років народження", - додають рятувальники.

Пожежники ліквідували вогонь о 9:34. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. У рятувальній операції брали участь 28 осіб та шість одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 квітня в Києві сталася пожежа на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка.

Також ми писали, що у Дніпрі кілька тижнів тому пожежа почалася на території колонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ДСНС Пожежа
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії