В Одесі горіла житлова багатоповерхівка: є загиблі

В Одесі сьогодні, 26 квітня, розпочалася пожежа у житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook .

За інформацією рятувальників, сьогодні вранці загорілася багатоповерхівка в Малиновському районі Одеси. Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі.

Фото: діти, яких врятували після пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Співробітники ДСНС врятували із задимленої сусідньої квартири трьох дітей 2012, 2019 та 2020 років народження. З ними працювали психологи.

"З верхніх поверхів житлового будинку евакуйовано 7 осіб, з них 5 дітей. Також виявлено тіла 2-х загиблих громадян, 1990 та 1993 років народження", - додають рятувальники.

Пожежники ліквідували вогонь о 9:34. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. У рятувальній операції брали участь 28 осіб та шість одиниць спецтехніки.