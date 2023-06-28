Буде декілька етапів. Журналісти дізналися, як у Білорусь доставлять ядерну зброю з РФ

Журналісти проаналізували документи білоруської залізниці та склали ймовірний план транспортування ядерної зброї з Росії до Білорусі.

Згідно з розслідуванням, завозити "ядерку" планують у декілька етапів. Спочатку зброю привезуть на залізничну станцію Прудок у Вітебській області, а після чого розвезуть регіонами.

Активісти зазначають, що у всіх білоруських документах про плановані рейси вантаж називають "боєприпаси інші для військових цілей".

Перший етап транспортування призначений на червень 2023 року. На станцію Прудок заплановані три відправки з РФ:

зі станції Потапине (Південно-Уральська залізниця) - 4 криті вагони та 1 вагон супроводу;

зі станції Ложок (Західно-Сибірська залізниця) - 2 криті вагони та вагон супроводу;

зі станції Чебоксари (Горьківська залізниця) - 10 критих вагонів та вагон супроводу.

На другому етапі заплановані аналогічні відправки з тих самих станцій. Проте вони мають відбутися вже у листопаді 2023 року.

Крім того, на жовтень-листопад заплановані відправки допоміжного та захисного обладнання для ядерних боєприпасів. Його, ймовірно, будуть транспортувати до Барановичів, де розташована авіаційна база.

Активісти зазначають, що вказані залізничні маршрути між РФ та Білоруссю вже відпрацьовані. У травні 2023 року цими маршрутами доставлялися ЗРК С-400 у Білорусь.

У Білорусі готувалися до отримання "ядерки"

За даним журналістів, станцію Прудок та військову частину 94017 використовували як тренувальну базу для розвантаження/навантаження, охорони та обслуговування "спеціалізованого обладнання" - тобто ядерної зброї.

Тренувалися до переміщення зброї не лише військові, але й працівники залізниці. Також готувалися секретні залізничні пункти зв'язку. Один з них розташований біля дитячого табору у Вітебській області.

РФ хоче розмістити "ядерку" у Білорусі

Нагадаємо, наприкінці травня Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. РФ планує передати тактичну ядерну зброю, а також ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що перші ядерні заряди вже доправлено на територію Білорусі. Проте українська розвідка спростовує слова диктатора.

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