Будет несколько этапов. Журналисты узнали, как в Беларусь доставят ядерное оружие из РФ

Журналисты проанализировали документы белорусской железной дороги и составили возможный план транспортировки ядерного оружия из России в Беларусь.

Согласно расследованию, завозить "ядерку" планируют в несколько этапов. Сначала оружие привезут на железнодорожную станцию Прудок в Витебской области, а затем развезут по регионам.

Активисты отмечают, что во всех белорусских документах о планируемых рейсах груз называют "боеприпасы прочие для военных целей".

Первый этап транспортировки назначен на июнь 2023 года. На станцию Прудок запланированы три отправки из РФ:

со станции Потапино (Южно-Уральская железная дорога) - 4 крытых вагона и 1 вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская железная дорога) - 2 крытые вагоны и вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская железная дорога) - 10 крытых вагонов и вагон сопровождения.

На втором этапе запланированы аналогичные отправки с тех же станций. Однако они должны пройти уже в ноябре 2023 года.

Кроме того, на октябрь-ноябрь намечены отправки вспомогательного и защитного оборудования для ядерных боеприпасов. Его, вероятно, будут транспортировать в Барановичи, где расположена авиационная база.

Активисты отмечают, что указанные железнодорожные маршруты между РФ и Беларусью уже отработаны. В мае 2023 года по этим маршрутам доставлялись ЗРК С-400 в Беларусь.

В Беларуси готовились к получению "ядерки"

По данным журналистов, станцию Прудок и воинскую часть 94017 использовали как тренировочную базу для разгрузки/погрузки, охраны и обслуживания "специализированного оборудования" - то есть ядерного оружия.

Тренировались к перемещению оружия не только военные, но и работники железной дороги. Также готовились секретные ж/д пункты связи. Один из них расположен у детского лагеря в Витебской области.

РФ хочет разместить "ядерку" в Беларуси

Напомним, в конце мая Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. РФ планирует передать тактическое ядерное оружие, а также ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси. Однако украинская разведка опровергает слова диктатора.

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