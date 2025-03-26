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Буде до +20 градусів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 березня, в Україні буде тепло, а місцями навіть спекотно, до 20°. Дощі ймовірні в Карпатах та на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"26 березня в Україні спокійну захмарену погоду зумовлюватиме волога помірно тепла повітряна маса. Хоча вночі на півдні та сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту", - йдеться у повідомленні.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ; на решті території без опадів. Вранці в Карпатах та Закарпатті місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 15-20°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.

Погода в Україні 26 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм (у Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми. Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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