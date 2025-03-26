Буде до +20 градусів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"26 березня в Україні спокійну захмарену погоду зумовлюватиме волога помірно тепла повітряна маса. Хоча вночі на півдні та сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту", - йдеться у повідомленні.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ; на решті території без опадів. Вранці в Карпатах та Закарпатті місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 15-20°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.



Погода в Україні 26 березня (facebook.com/UkrHMC)