Будет до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 26 марта, в Украине будет тепло, а местами даже жарко, до 20°. Дожди вероятны в Карпатах и на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"26 марта в Украине спокойную облачную погоду будет обусловливать влажная умеренно теплая воздушная масса. Хотя ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта", - говорится в сообщении.
Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Утром в Карпатах и Закарпатье местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 9-14°, на Закарпатье и в южных областях 15-20°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14°; в Киеве днем 11-13°.
Погода в Украине 26 марта (facebook.com/UkrHMC)
В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы. Подробнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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