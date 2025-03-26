Будет до +20 градусов. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"26 марта в Украине спокойную облачную погоду будет обусловливать влажная умеренно теплая воздушная масса. Хотя ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта", - говорится в сообщении.

Облачно с прояснениями. Днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Утром в Карпатах и Закарпатье местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 9-14°, на Закарпатье и в южных областях 15-20°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14°; в Киеве днем 11-13°.



Погода в Украине 26 марта (facebook.com/UkrHMC)