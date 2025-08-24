Замість НАТО - "паперові гарантії". Чому Будапештський меморандум не врятував Україну

Підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року надавало Україні гарантії безпеки, оскільки вона відмовилась від ядерної зброї. Натомість з початком збройної агресії РФ на Донбасі у 2014 році та повномасштабної війни у 2022 році стало зрозуміло, що умови договору не діють.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитала міністра охорони довкілля та ядерної безпеки 1992-1998 рр Юрія Костенка про світову відповідальність за невиконання Будапештського меморандуму.

Чому не виконали умови Будапештського меморандуму

У 1990-х Юрій Костенко у Верховній Раді очолював Спеціальну робочу комісію, яка займалася питанням ядерного роззброєння, а також був першим керівником урядової делегації на переговорах щодо ядерного роззброєння з Росією.

Костенко вважає найбільшою помилкою української першої влади те, що вона погодилась на ядерне роззброєння за московським сценарієм, а не за тим, який напрацювала Спеціальна комісія.

"Світова відповідальність за гарантії безпеки - це ще один фейк, який генерує Росія. У грудні 1992 року США пропонували Україні в якості гарантії безпеки після знищення ядерної зброї членство у НАТО", - каже Костенко.

За його словами, буквально через три тижні після цих заяв у США приїхала українська делегація на чолі із тодішнім заступником міністра закордонних справ Борисом Тарасюком. Саме українська делегація в Держдепі почала говорити не про членство у НАТО, а про якісь паперові гарантії безпеки.

При цьому, як то писала американська преса, американці знизували плечима, не розуміючи: "які можуть бути папірці, якщо ваша гарантія безпеки - членство у НАТО".

"Лише за декілька днів, як писала та ж американська преса, паперові гарантії безпеки України нашій делегації МЗС були потрібні для того, щоб переконати український парламент проголосувати за ратифікацію Договору "START-1" про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Те, що робив наш МЗС і його делегація - це 100% виконання команди з Кремля", - говорить Костенко.

Він також наголошує, що у жодному рішенні парламенту немає дозволу про передачу ядерних боєголовок Росії. У її постановах йшлося про їх знищення.

"Також не було рішень про підриви шахтних пускових установ. Але переговори вела виконавча влада, яка керувалася не рішеннями парламенту, а вказівками Кремля", - додає експерт.

Костенко також вважає, що якби Україна у 1990-х не віддала ядерну зброю, то Росія б на нас не напала.