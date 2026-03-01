У Буданова назвали ціну захоплення Донеччини для РФ

Він зауважив, що за 2025 рік росіяни захопили меньше 1% від загальної території України, а ціна за це була - понад 450 тисяч російських солдатів.

За словами Паліси, наразі під контролем Сил оборони України за знаходиться приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. З урахуванням нинішньої динаміки, ворогу для окупації знадобиться ще час і лише за умови дуже великих втрат.

"Враховуючи нинішню динаміку, їм знадобиться орієнтовно півтора року для цього. І ресурс, який дорівнює сьогоднішньому угоруповуванню РФ на території України. Їм буде дуже важко це зробити. І це буде зовсім не так швидко, як вони хочуть", - резюмував Паліса.