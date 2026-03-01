У Буданова назвали цену захвата Донецкой области для РФ

Он отметил, что за 2025 год россияне захватили менее 1% от общей территории Украины, а цена за это была - более 450 тысяч российских солдат.

По словам Палисы, сейчас под контролем Сил обороны Украины находится примерно 6 тысяч квадратных километров Донецкой области. С учетом нынешней динамики, врагу для оккупации понадобится еще время и только при условии очень больших потерь.

"Учитывая нынешнюю динамику, им понадобится ориентировочно полтора года для этого. И ресурс, который равен сегодняшней группировке РФ на территории Украины. Им будет очень трудно это сделать. И это будет совсем не так быстро, как они хотят", - резюмировал Палиса.