Буданов зробив заяву про мирні переговори зі США

Вимоги США

Нагадаємо, США розробили мирний план для завершення війни Росії проти України з 28 пунктів. Він, зокрема, містив ультимативні вимоги Кремля для завершення війни.

Одним із найбільш спірних питань залишаються території. США хочуть, щоб Україна вивела своїх військових із Донецької області та фактично віддала її під контроль РФ як поступки. Цього ж вимагає і Росія.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь кілька разів наголошував, що нікому українські території дарувати не буде. За його словами, це заборонено Конституцією та міжнародним правом.

Також він наголошував, що чесно буде почати припинення вогню за тією лінією фронту, яка є зараз.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін продовжує цинічно звинувачувати Україну та Захід у тому, що нібито через них війна ще не завершилася.