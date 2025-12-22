Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США

Переговоры Украины с США по завершению войны с Россией являются не просто двусторонними. Диалог сложный и многосторонний.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".
"На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего", - считает начальник ГУР.
Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.
"Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние", - отметил он, комментируя переговоры с США.
Напомним, США разработали мирный план для завершения войны России против Украины из 28 пунктов. Он, в частности, содержал ультимативные требования Кремля для завершения войны.
Одним из самых спорных вопросов остаются территории. США хотят, чтобы Украина вывела своих военных из Донецкой области и фактически отдала ее под контроль РФ в качестве уступок. Этого же требует и Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ несколько раз подчеркивал, что никому украинские территории дарить не будет. По его словам, это запрещено Конституцией и международным правом.
Также он отмечал, что честно будет начать прекращение огня по той линии фронта, которая есть сейчас.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично винить Украину и Запад в том, что якобы из-за них война еще не завершилась.