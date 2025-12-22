RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Переговоры Украины с США по завершению войны с Россией являются не просто двусторонними. Диалог сложный и многосторонний.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

"На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего", - считает начальник ГУР. 

Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали. 

"Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние", - отметил он, комментируя переговоры с США. 

Требования США

Напомним, США разработали мирный план для завершения войны России против Украины из 28 пунктов. Он, в частности, содержал ультимативные требования Кремля для завершения войны.

Одним из самых спорных вопросов остаются территории. США хотят, чтобы Украина вывела своих военных из Донецкой области и фактически отдала ее под контроль РФ в качестве уступок. Этого же требует и Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ несколько раз подчеркивал, что никому украинские территории дарить не будет. По его словам, это запрещено Конституцией и международным правом.

Также он отмечал, что честно будет начать прекращение огня по той линии фронта, которая есть сейчас.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично винить Украину и Запад в том, что якобы из-за них война еще не завершилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКирилл БудановГУРМирные переговорыПомощь УкраинеВойна в Украинемирный план США