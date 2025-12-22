Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США

Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

"На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего", - считает начальник ГУР.

Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.

"Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние", - отметил он, комментируя переговоры с США.