Головна » Новини » Політика

Буданов зробив заяву про мирні переговори зі США

Київ, Понеділок 22 грудня 2025 15:48
Буданов зробив заяву про мирні переговори зі США Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Переговори України зі США щодо завершення війни з Росією є не просто двосторонніми. Діалог складний і багатосторонній.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Forbes заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як пише Forbes, Буданов особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

"Насправді, вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", - вважає начальник ГУР.

Видання звертає увагу, що Буданов обмежувався мінімальними коментарями і не міг розкрити всі деталі.

"Багатосторонні і складні, а не просто двосторонні", - зазначив він, коментуючи переговори зі США.

Вимоги США

Нагадаємо, США розробили мирний план для завершення війни Росії проти України з 28 пунктів. Він, зокрема, містив ультимативні вимоги Кремля для завершення війни.

Одним із найбільш спірних питань залишаються території. США хочуть, щоб Україна вивела своїх військових із Донецької області та фактично віддала її під контроль РФ як поступки. Цього ж вимагає і Росія.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь кілька разів наголошував, що нікому українські території дарувати не буде. За його словами, це заборонено Конституцією та міжнародним правом.

Також він наголошував, що чесно буде почати припинення вогню за тією лінією фронту, яка є зараз.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін продовжує цинічно звинувачувати Україну та Захід у тому, що нібито через них війна ще не завершилася.

